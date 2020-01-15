2020-01-15T12:59:58+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб человек

Кто-то из участников происшествия выехал на встречку
Руслан Савинов
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В Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб человекВ Ханты-Мансийском районе в ДТП погиб человекФото: pixabay.com
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На 920 километре автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» сегодня около 13:00 произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

По предварительным данным ГИБДД ХМАО, столкнулись «Тойота Марк II» и «Фольксваген Мультивен». Это произошло по причине выезда на полосу встречного движения одного из автомобилей.

В результате ДТП водитель «Тойота» погиб на месте происшествия. Еще четверо человек получили травмы различной степени тяжести. Все они доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время на месте произошедшего работают наряды госавтоинспекции Югры, следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются.

Добавим, что автоинспекторы обращают внимание водителей на необходимость внимательного поведения при проезде пешеходных переходов, движении в жилых зонах, вблизи образовательных организаций.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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