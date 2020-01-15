Доноры Югры помогли сотням пациентов

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:48:37+03:00

Они буквально подарили им новую жизнь

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Регулярные доноры обеспечили неснижаемый запас крови и ее компонентов в январские праздники. По данным пресс-службы региональной станции переливания, 228 человек пожертвовали свою кровь и ее компоненты.

- Только за один день доноры пополнили запасы станции переливания крови Югры на 123 литра и 259 доз тромбоцитов. Оперативность и хорошая подготовка доноров помогли нам полностью и в срок выполнить все необходимые заявки, поступившие из медицинских организаций, – отметил главный врач учреждения Юрий Чемакин.

За новогодние праздники отделы «Экспедиции с центром управления запасами крови» выдали более 36 литров свежезамороженной плазмы, 77 литров донорской крови и 468 доз тромбоконцентрата. На данный момент запасов донорской крови достаточно для полного обеспечения потребностей медицинских организаций региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU