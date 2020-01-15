Новые мусорные контейнеры установили в Ханты-Мансийске

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:59:12+03:00

Мусор из старых разлетался от порывов ветра по дворам

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В столице ХМАО установили новые мусорные контейнеры. По данным администрации города, часть из них разместили в районе «СУ-967» по просьбам горожан.

Замена старых баков на новые произошла по инициативе жителей. Они регулярно жаловались в социальных сетях на то, что мусор из открытых контейнеров разлетался по дворам.

Новые контейнеры оборудованы крышкой, колесами для быстрого перемещения и ножной педалью. Это позволит не только сделать Ханты-Мансийск чище, но и облегчит жизнь работникам коммунальных служб. Баки разместили на площадках, огороженных защитной сеткой, которая укрывает их от осадков.

Добавим, новые контейнеры устойчивы к перепадам температур. Согласно технической документации, подобный мусорный бак может вынести снижение температуры до -50 градусов.

Всего в Ханты-Мансийске установлены 136 новых контейнеров, часть из них – в районе «СУ-967».

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ИСТОЧНИК KP.RU