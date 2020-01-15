15 Янв. 2020 2020-01-15T11:43:12+03:00

После семейной драки сургутянин выпрыгнул из окна многоэтажки Фото: pixabay.com

Спасти его не удалось

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Накануне вечером в одной из квартир дома на бульваре Свободы в Сургуте произошла семейная ссора с печальным концом. Подробности инцидента появились в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-ИНФОРМ - СУРГУТ».

Муж на глазах детей избил супругу. Пострадавшая позвонила в дежурную часть УМВД. Она умоляла срочно вызвать наряд полиции. На обозначенный адрес приехал ближайший экипаж стражей порядка.

Полицейские поднялись в квартиру. Дверь им открыла женщина. Когда инспекторы зашли внутрь, то конфликтный сургутянин выбежал на балкон. Мужчина упал с девятого этажа. Врачам скорой помощи не удалось спасти 43-летнего пострадавшего: полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Выдвинуто предположение, что благодаря быстрой реакции полицейских, оперативно прибывших в квартиру, удалось предотвратить более тяжкие последствия семейного конфликта. По информации источника «К-ИНФОРМ» в правоохранительных органах Сургута, мужчина находился в неадекватном состоянии и угрожал молотком устроить расправу над своей семьей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/754789" frameborder="0"></iframe> Семейный скандал закончился трагедией. Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU