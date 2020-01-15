2020-01-15T11:36:30+03:00
Спорт

Спортсмены ХМАО успешно выступили на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука

Схватка состоялась в столице Урала
Руслан Савинов
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Спортсмены ХМАО успешно выступили на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука. Фото «ЮграмегаСпорт».Спортсмены ХМАО успешно выступили на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука. Фото «ЮграмегаСпорт».
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Югорчане завоевали медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука, которые проходили в Екатеринбурге. Результаты турнира сообщил спорторганизатор «ЮграМегаСпорт».

Всероссийские соревнования «Малахитовые стрелы» в столице Урала проходили в упорной борьбе между лучниками со всех концов России. В составе сборной команды Югры выступали в основном вартовчане: Брюховецкий Максим, Цыбенова Екатерина и другие. Кроме того, с ними в команде были четыре лянторца.

По итогам турнира женская команда Ханты-Мансийского автономного округа в составе Ксении Криницкой, Марии Кателевич и Эльвиры Акаевой завоевала серебряные награды в командных соревнованиях. Также бронзовыми призерами в стрельбе из блочного лука стали Радмил Исламов и Анна Макарова. Бронзовую медаль в стрельбе из классического лука получил Евгений Охотников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Спортсмены ХМАО успешно выступили на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука
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