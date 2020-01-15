«КамАЗ» и внедорожник не поделили дорогу в Сургутском районе

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:07:24+03:00

«КамАЗ» и «Ссанг Йонг» не поделили дорогу в Сургутском районе Фото: pixabay.com

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На 96 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Сургутском районе сегодня около 8:50 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Подробности инцидента сообщила региональная госавтоинспекция.

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «КамАЗа» выехал с прилегающей территории на главную дорогу. Он не предоставил преимущество автобусу «Ссанг Йонг» под управлением водителя 1962 года рождения, двигавшегося из Нижневартовска в сторону Сургута.

В результате ДТП водитель автобуса и двое его пассажиров получили различные телесные повреждения. В срочном порядке их госпитализировали. В настоящее время на месте работает полиция. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Накануне в ХМАО случилось семь дорожно-транспортных происшествий. В них получили травмы семь человек. Сотрудники ГИБДД задержали пять водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное управление нетрезвым. За выезд на встречку 19 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU