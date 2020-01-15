15 Янв. 2020 2020-01-15T10:20:09+03:00

Градоначальник Сургута поностальгировал по старому зданию «Нефтяника». Фото из «ВКонтакте» со страницы Вадима Шувалова.

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Глава Сургута Вадим Шувалов выразил свое восхищение новым зданием ДИ «Нефтяник». Своими мыслями он поделился на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

- Что общего между этими двумя фотографиями? Ответ прост: два разных здания — один дворец искусств. Признаться, я немного скучаю по старому. Казалось бы, буквально вчера я ходил на выступления тогда еще начинающего ансамбля народного танца «Юности Сибири». А теперь? «Юность Сибири» стал одним из ведущих творческих коллективов ХМАО, а наш любимый дворец искусств обрел совсем новое лицо — современное, технологичное. И скоро для кого-то он тоже станет историей.

В комментариях под записью жители Сургута тоже поделились ностальгией по старому виду здания:

- Он был уютный, как дом, - написала сургутянка Надежда Дмитриева.

- Сургут преображается — я этому рад, хотя иногда и появляется легкая ностальгия. А вы помните старый ДИ «Нефтяник, задал вопрос жителям Сургута Вадим Шувалов.

Напомним, ДИ «Нефтяник» кардинально преобразился в 2016 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU