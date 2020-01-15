Лжесотрудники банков вновь обманули доверчивых югорчан

15 Янв. 2020 2020-01-15T10:04:12+03:00

Счета некоторых жителей Лангепаса и других городов заметно опустели за сутки

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За прошлые сутки в Югре случилось 11 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По сведениям пресс-службы регионального УМВД, пострадавшие перевели злоумышленникам около 300 тысяч рублей. Среди доверчивых больше женщин среднего возраста.

Самой крупной суммы лишилась женщина из Лангепаса. Ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником банка. Он сообщил югорчанке, что с ее банковского счета пытаются совершить списание денег. После завладения реквизитами карты он похитил у нее около 130 тысяч рублей.

Лангепасец 1955 года рождения также получил звонок от неизвестного. Звонивший преставился следователем. Мошенник сообщил, что сын югорчанина попал в аварию и ему срочно требуются 15 тысяч рублей.

По всем фактам преступлений полиция возбудила уголовные дела. Принимаются все возможные меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU