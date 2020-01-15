2020-01-15T09:38:49+03:00
Общество

Ханты-Мансийск подготовился к празднику Крещения

Готовы три иордани и прорубь
Руслан Савинов
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Ханты-Мансийск подготовился к празднику Крещения. Фото администрации города.Ханты-Мансийск подготовился к празднику Крещения. Фото администрации города.
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На левом берегу реки Иртыш в столице ХМАО 19 января пройдет праздник Крещения Господня. По данным городской администрации, в районе моста «Красный дракон» уже идут подготовительные работы, вырублены три иордани для купания и прорубь для набора воды. Также будут установлены две палатки, чтобы участники смогли переодеться.

День празднования начнется в 08:00 литургией, которую проведет в кафедральном соборе митрополит Павел. После литургии в 11:30 от собора стартуют автобусы, где в районе моста через Иртыш пройдет крестный ход.

В 12:00 запланировано освящение воды в иордани. С 12:30 до 00:00 православные хантымансийцы смогут окунуться в проруби. После полуночи движение транспорта на территорию прибрежной зоны Иртыша прекратят.

За сутки до праздника полицейские совместно с казаками и народными дружинами приступят к дежурству. Они будут следить за правопорядком в течение всего праздника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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