Ханты-Мансийск подготовился к празднику Крещения

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:38:49+03:00

Изменить размер текста: A A

На левом берегу реки Иртыш в столице ХМАО 19 января пройдет праздник Крещения Господня. По данным городской администрации, в районе моста «Красный дракон» уже идут подготовительные работы, вырублены три иордани для купания и прорубь для набора воды. Также будут установлены две палатки, чтобы участники смогли переодеться.

День празднования начнется в 08:00 литургией, которую проведет в кафедральном соборе митрополит Павел. После литургии в 11:30 от собора стартуют автобусы, где в районе моста через Иртыш пройдет крестный ход.

В 12:00 запланировано освящение воды в иордани. С 12:30 до 00:00 православные хантымансийцы смогут окунуться в проруби. После полуночи движение транспорта на территорию прибрежной зоны Иртыша прекратят.

За сутки до праздника полицейские совместно с казаками и народными дружинами приступят к дежурству. Они будут следить за правопорядком в течение всего праздника.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU