Почти двести автомобилей угнали в Югре в 2019 году

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:23:18+03:00

Почти двести автомобилей угнали в Югре за 2019 год Фото: pixabay.com

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За прошедший год на территории Ханты-Мансийского автономного округа произошло 196 угонов автотранспорта. Такие данные сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Отмечается, что зачастую угоняют автомобили «ВАЗ». Это связано с наименьшей защищенностью и простотой вскрытия данных автомобилей. Большинство угонов совершено с улиц и дворов – 148, а также ночью – 97.

В 143 инцидентах преступники действовали в одиночку. Крайне важно упомянуть, в 61 случае перед преступлением угонщики злоупотребляли спиртными напитками. Среди того, что помогало преступникам: халатное отношение автомобилистов к своему имуществу, ненадлежащие условия размещения транспорта.

Особенно часты угоны зимой. При низких температурах беспечные водители оставляют ключи в замке зажигания, когда прогревают автомобиль перед поездкой. В этот момент они теряют бдительность у себя в квартирах, либо забегают на автозаправку, в магазин или за ребенком в детсад.

В случае совершения угона автомобиля незамедлительно обращайтесь в полицию. Сотрудники госавтоинспекции Югры напомнили: чем меньше времени прошло с момента угона, тем выше вероятность задержания по горячим следам.

Минимальной мерой ответственности за неправомерное завладение автомобилем без цели хищения является штраф. Максимальным – лишение свободы на срок до двенадцати лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU