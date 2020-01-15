2020-01-15T09:06:57+03:00
Общество

Электросети Урая обновили автопарк спецтехники

Теперь в любую погоду специалисты смогут осуществить срочный ремонт
Руслан Савинов
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Электросети Урая обновили автопарк спецтехникиЭлектросети Урая обновили автопарк спецтехникиФото: pixabay.com
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Энергетики Урая получили долгожданные обновления техники. Подробности сообщила администрация города.

Урайские электросети получили шесть автомобилей УАЗ, шесть КАМАЗов и две ГАЗели. Приобретенная техника предназначена для доставки ремонтных бригад и оборудования к месту ремонта в условиях бездорожья. Наличие столь высокопроходимого транспорта позволит существенно сократить сроки работ по восстановлению в случае сложных погодных условий.

- Кабина в новом КАМАЗе стала просто фантастической – это место управление космическим полетом. На панели приборов электронная система, позволяющая производить мониторинг состояния всех систем автомобиля в реальном времени. Почти 25 лет я работаю водителем, а последние десять - на КамАЗе, поэтому разница особо чувствуется между новым и старым автомобилем, - поделился впечатлениями от обновлений водитель Сергей Циркунов.

На данный момент в автопарке электросетей Урая в общей сложности 125 единиц специализированной техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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