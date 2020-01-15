2020-01-15T08:07:27+03:00
Общество

Стартовал региональный этап конкурса «Славим человека труда» в ХМАО

Сперва жюри определит лучшего автомеханика
Руслан Савинов
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Проходит региональный этап конкурса «Славим человека труда» . Фото департамента транспорта ХМАО.Проходит региональный этап конкурса «Славим человека труда» . Фото департамента транспорта ХМАО.
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Конкурс «Славим человека труда» состоится 10-11 февраля 2020 года на базе сургутского политехнического колледжа. По данным администрации города, в эти дни выберут лучших в номинации «Лучший автомеханик».

Турнир проводится среди работников транспортных предприятий. Также принять участие могут организации производственной сферы и сферы услуг.

По замыслу организаторов, данное соревнование привлечет молодых и талантливых специалистов в данные отрасли. Тех же, кто уже трудится в этих сферах, конкурс замотивирует к развитию профессиональных навыков.

Заявки на участие в региональном этапе конкурса предоставляются до 20 января 2020 года на электронную почту: eip@surpk.ru. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (3462) 206-904, добавочный 104. Подробные условия участия размещены по ссылке на сайте департамента транспорта Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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