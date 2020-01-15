Стартовал региональный этап конкурса «Славим человека труда» в ХМАО
Конкурс «Славим человека труда» состоится 10-11 февраля 2020 года на базе сургутского политехнического колледжа. По данным администрации города, в эти дни выберут лучших в номинации «Лучший автомеханик».
Турнир проводится среди работников транспортных предприятий. Также принять участие могут организации производственной сферы и сферы услуг.
По замыслу организаторов, данное соревнование привлечет молодых и талантливых специалистов в данные отрасли. Тех же, кто уже трудится в этих сферах, конкурс замотивирует к развитию профессиональных навыков.
Заявки на участие в региональном этапе конкурса предоставляются до 20 января 2020 года на электронную почту: eip@surpk.ru. Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 8 (3462) 206-904, добавочный 104. Подробные условия участия размещены по ссылке на сайте департамента транспорта Югры.
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ИСТОЧНИК KP.RU