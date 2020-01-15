2020-01-15T08:04:06+03:00
Спорт

Юные биатлонисты подготовились к стартам в Ханты-Мансийске

В первый день турнира их ждут гонки и спринт
Руслан Савинов
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Юные биатлонисты подготовились к стартам в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».Юные биатлонисты подготовились к стартам в Ханты-Мансийске. Фото «ЮграМегаСпорт».
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Первенство округа по биатлону среди юношей и девушек 2001-2002 годов рождения, а также 2003-2004 годов рождения пройдет с 17 по 19 января в центре зимних видов спорта имени Филипенко

По информации «ЮграМегаСпорт», среди сотни юных биатлонистов из муниципалитетов ХМАО будут выявлять сильнейших в индивидуальной гонке и спринте. В первый день турнира, 17 января, девушкам предстоит преодолеть 7,5 км и 10 км, а юношам 10 км и 12,5 км, а также продемонстрировать стрельбу на четырех рубежах.

После дня отдыха спортсмены вновь выйдут на старт. Девушки пробегут по стадиону 4,5 км и 6 км, а юноши 6 км и 7,5 км в соответствии с возрастом. После окончания соревнований биатлонный сезон продолжится первенством округа среди спортсменов 2005-2006 годов рождения.

Результаты соревнований пойдут в зачет III спартакиады «Спортивные таланты Югры» в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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