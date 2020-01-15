В Сургуте проверили работу табло остановок транспорта

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:27:44+03:00

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Проверка электронных устройств на автобусных остановках произошла после участившихся обращений жителей на городской портал «Твой Сургут». Там они жаловались на некорректную работу табло у автобусных павильонов.

Сургутяне писали, что в большинстве случаев дисплеи не передают точное расписание движения транспорта. Такая ситуация действительно наблюдалась, например, на остановке «Горвоенкомат» на улице Энергетиков.

Также на остановке «Ростелеком» на улице 30 лет Победы табло не работало уже несколько месяцев. Подобная ситуация и с экраном на павильоне по улице Энтузиастов.

- По информации, полученной нами от жителей города, проведена проверка указанных в обращениях табло. В большинстве случаев причиной является поставка бракованной продукции. На сегодняшний день владельцы павильонов, где зафиксированы неработающие дисплеи, занимаются вопросом устранения неполадок, — пояснил начальник транспортного управления Сургута Олег Черемисин.

У владельцев табло есть месяц, чтобы отреагировать на все претензии. Если они их проигнорируют, то администрация города направит в суд документы для расторжения договора.

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ИСТОЧНИК KP.RU