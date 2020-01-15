2020-01-15T09:27:44+03:00
Общество

В Сургуте проверили работу табло остановок транспорта

Поводом стали обращения горожан
Руслан Савинов
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В Сургуте проверили работу табло остановок транспорта. Фото администрации города.В Сургуте проверили работу табло остановок транспорта. Фото администрации города.
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Проверка электронных устройств на автобусных остановках произошла после участившихся обращений жителей на городской портал «Твой Сургут». Там они жаловались на некорректную работу табло у автобусных павильонов.

Сургутяне писали, что в большинстве случаев дисплеи не передают точное расписание движения транспорта. Такая ситуация действительно наблюдалась, например, на остановке «Горвоенкомат» на улице Энергетиков.

Также на остановке «Ростелеком» на улице 30 лет Победы табло не работало уже несколько месяцев. Подобная ситуация и с экраном на павильоне по улице Энтузиастов.

- По информации, полученной нами от жителей города, проведена проверка указанных в обращениях табло. В большинстве случаев причиной является поставка бракованной продукции. На сегодняшний день владельцы павильонов, где зафиксированы неработающие дисплеи, занимаются вопросом устранения неполадок, — пояснил начальник транспортного управления Сургута Олег Черемисин.

У владельцев табло есть месяц, чтобы отреагировать на все претензии. Если они их проигнорируют, то администрация города направит в суд документы для расторжения договора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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