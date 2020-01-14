В больнице города Советский появилось новое оборудование
Рентгенологический кабинет и кабинет функциональной диагностики районной больницы города Советский пополнились маммографом, аппаратами суточного контроля артериального давления и прочим оборудованием.
Депздрав ХМАО уточнил, что новый цифровой маммограф делает снимки с минимальным облучением. С его помощью можно обнаружить даже самые небольшие уплотнения на ранних сроках.
- Современная медицина обладает достаточным арсеналом и методами лечения рака молочной железы. Главное — выявить заболевание на ранних стадиях. И именно современные технологии, в том числе данный аппарат, позволяют сделать это, — рассказала врач-онколог Ольга Кузнецова.
По словам врачей, обновление и укрепление технической базы учреждения ожидали давно. Новое оборудование уже прошло успешные испытания.
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ИСТОЧНИК KP.RU