В больнице города Советский появилось новое оборудование

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:05:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Рентгенологический кабинет и кабинет функциональной диагностики районной больницы города Советский пополнились маммографом, аппаратами суточного контроля артериального давления и прочим оборудованием.

Депздрав ХМАО уточнил, что новый цифровой маммограф делает снимки с минимальным облучением. С его помощью можно обнаружить даже самые небольшие уплотнения на ранних сроках.

- Современная медицина обладает достаточным арсеналом и методами лечения рака молочной железы. Главное — выявить заболевание на ранних стадиях. И именно современные технологии, в том числе данный аппарат, позволяют сделать это, — рассказала врач-онколог Ольга Кузнецова.

По словам врачей, обновление и укрепление технической базы учреждения ожидали давно. Новое оборудование уже прошло успешные испытания.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU