В Сургуте оборудуют семь площадок для крещенских купаний
В преддверии крещения в Сургуте определили места для купания. Как отметили в городской администрации, 19 января будут организованы семь площадок для погружения. Особое внимание организаторы уделили обеспечению безопасности.
Сообщается, что в течение всего дня рядом с купелями будут дежурить спасатели, полиция и работники скорой медицинской помощи, а также прочие службы
- Подготовка к празднованию проходила в несколько этапов. Сначала выполнили замеры толщины льда и установили, сколько человек может находиться на льду одновременно. Уже определены должностные лица, которые будут обеспечивать безопасность на праздники, – отметил замначальника управления по чрезвычайным ситуациям Сургута Андрей Рачев.
Для комфорта сургутян на всех семи площадках будут установлены специальные палатки. В них можно будет переодеться и согреться после купания.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU