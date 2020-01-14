14 Янв. 2020 2020-01-14T15:58:31+03:00

В Сургуте оборудуют семь площадок для крещенских купаний. Фото администрации города.

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В преддверии крещения в Сургуте определили места для купания. Как отметили в городской администрации, 19 января будут организованы семь площадок для погружения. Особое внимание организаторы уделили обеспечению безопасности.

Сообщается, что в течение всего дня рядом с купелями будут дежурить спасатели, полиция и работники скорой медицинской помощи, а также прочие службы

- Подготовка к празднованию проходила в несколько этапов. Сначала выполнили замеры толщины льда и установили, сколько человек может находиться на льду одновременно. Уже определены должностные лица, которые будут обеспечивать безопасность на праздники, – отметил замначальника управления по чрезвычайным ситуациям Сургута Андрей Рачев.

Для комфорта сургутян на всех семи площадках будут установлены специальные палатки. В них можно будет переодеться и согреться после купания.

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ИСТОЧНИК KP.RU