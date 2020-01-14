Больница Ханты-Мансийска освоила направление медицинского туризма

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:15:34+03:00

Это поможет привлечению инвестиций и иностранцев в регион

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На главной странице официального ресурса окружной больницы появился раздел о медицинском туризме. По информации департамента здравоохранения Югры, на нем представлены видеоролики на русском и английском языках.

- В разделе содержится вся полезная информация об оказании медицинской помощи иностранным пациентам. Среди видов лечения: онкологическая и урологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, предоставление офтальмологических услуг. То, что может заинтересовать пациентов из-за рубежа, - рассказали руководители медучреждения.

Напомним, что больница Ханты-Мансийска – одна из пяти пилотных площадок в Югре, имеющая полномочия по продвижению медицинского туризма. Весь экспорт медицинских услуг происходит в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Это помогает привлечению инвестиций в регион. По мнению экспертов, благодаря созданию условий для роста экспорта медицинских услуг имидж здравоохранения станет более позитивным.

Более подробно ознакомиться с информацией о медицинском направлении туризма можно по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU