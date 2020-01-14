2020-01-14T15:30:51+03:00
Общество

Предпринимателя из Мегиона заставили погасить долги перед работниками

Общая сумма задолженности составила около семи миллионов рублей
Руслан Савинов
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Предпринимателя из Мегиона заставили погасить долги перед его работникамиПредпринимателя из Мегиона заставили погасить долги перед его работникамиФото: pixabay.com
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После вмешательства прокуратуры коммерсант из Мегиона погасил многомиллионную задолженность по заработной плате. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители провели проверку соблюдения трудового законодательства в «М-Геос». По результатам проверки стало ясно: имеется задолженность по заработной плате за декабрь прошлого года.

Прокурор города внес представление об устранении нарушений директору фирмы. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Но главное, перед 227 работниками погашена задолженность в размере семи миллионов рублей.

Также в отношении юридического лица и его руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы». Дело находится на стадии рассмотрения. Вскоре по нему будет принято решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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