Предпринимателя из Мегиона заставили погасить долги перед работниками
После вмешательства прокуратуры коммерсант из Мегиона погасил многомиллионную задолженность по заработной плате. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.
Правоохранители провели проверку соблюдения трудового законодательства в «М-Геос». По результатам проверки стало ясно: имеется задолженность по заработной плате за декабрь прошлого года.
Прокурор города внес представление об устранении нарушений директору фирмы. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Но главное, перед 227 работниками погашена задолженность в размере семи миллионов рублей.
Также в отношении юридического лица и его руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы». Дело находится на стадии рассмотрения. Вскоре по нему будет принято решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU