Вандалы испортили детскую площадку в Нижневартовске

14 Янв. 2020 2020-01-14T14:31:59+03:00

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Вандалы причинили ущерб детской площадке в Нижневартовске. Коммунальные службы пока не ликвидировали последствия погрома. Описание акта вандализма появилось в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «Инцидент - Нижневартовск».

- В нашем 10 А микрорайоне итак мало детских площадок, а тут еще такое.... Северная 62: качайтесь дети на качелях, если сможете. Не знаю кто это сделал и зачем, но это прям напротив крыльца ЖЭУ 21, - вопрошал подписчик сообщества

Вместо оперативного ремонта коммунальщики поступили интереснее. На сломанные качели повесили замок.

- Суровое детство в России, чтобы покачаться надо сначала взломать замок, заметил местный житель Марат Шарафутдинов. Он же опубликовал фото качелей, на которых четко виден большой замок на цепи. По всей видимости он нужен для того, чтобы сломанные качели не пропали бесследно.

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ИСТОЧНИК KP.RU