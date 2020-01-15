Погода в Югре 15 января: жителям следует подготовиться к похолоданию
В среду, 15 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег, изморозь. Ветер преимущественно юго-западный 3 - 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью -17, -22 градуса, днем -13, -18 градусов.
В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков, изморозь. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -15, -17 градусов.
В Сургуте станет малооблачно и ожидается небольшой снег. Ветер северный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит -13 -14 градусов.
В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер юго-западный 5-6 метров в секунду. Температура воздух днем составит -6, -7 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU