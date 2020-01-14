14 Янв. 2020 2020-01-14T13:29:37+03:00

Этап финала кубка России по мотогонкам на льду завершился в Югорске. Фото «ЮграМегаСпорт».

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Югорск стал местом проведения финала-кубка России по мотогонкам на льду сезона 2020 года. Спорторганизатор «ЮграМегаСпорт» охарактеризовал их так: «Скорость, лед, адреналин».

ХМАО принял эти старты в четвертый раз. В регион приехали 16 сильнейших российских гонщиков из Ярославля, Самарской, Свердловской, Курганской областей, Башкирии и Удмуртии.

Организаторы заметили, что железные кони, на которых мчались спортсмены, не оснащены тормозами. При этом они развивают скорость до 120 км/ч.

- Мероприятие прошло на очень высоком уровне. Техника безопасности была соблюдена на высоком уровне. Дежурили скорая помощь, пожарные машины. Намороженное покрытие выполнено с учетом особенностей состязаний. По бокам были расположены специальные маты, уловители. И несмотря на то, что падения у спортсменов случались, никто не получил травм. После падений спортсмены участвовали в следующих заездах, - рассказал глава спортивно-технического центра Сергей Бугаев.

По итогам соревнований золото взял тольяттинец Никита Толокнов. Серебро у гонщика из Каменска-Уральского Василия Несытых. Третьим стал уфимец Никита Богданов.

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ИСТОЧНИК KP.RU