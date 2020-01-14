Житель Березово насмерть забил знакомого металлическим стулом

14 Янв. 2020 2020-01-14T15:25:05+03:00

Убийца из Березово ответит по закону за смерть своего знакомого. Фото СУ СК ХМАО.

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Березовский межрайонный отдел следственного комитета Югры возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробности инцидента сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

По версии следствия, вчера вечером, 13 января, в одной из квартир жилого дома на улице Механическая двое распивали алкоголь. В ходе пьянки мужчина 1981 года рождения и 24-летний молодой человек поссорились. Ссора переросла в драку: молодой человек нанес своему знакомому множественные удары по голове металлическим стулом. От этих травм последний скончался.

Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос о его заключении под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного.

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ИСТОЧНИК KP.RU