Житель Березово насмерть забил знакомого металлическим стулом
Березовский межрайонный отдел следственного комитета Югры возбудил уголовное дело в отношении местного жителя по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подробности инцидента сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.
По версии следствия, вчера вечером, 13 января, в одной из квартир жилого дома на улице Механическая двое распивали алкоголь. В ходе пьянки мужчина 1981 года рождения и 24-летний молодой человек поссорились. Ссора переросла в драку: молодой человек нанес своему знакомому множественные удары по голове металлическим стулом. От этих травм последний скончался.
Мужчину задержали по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос о его заключении под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного.
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ИСТОЧНИК KP.RU