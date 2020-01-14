Супруги из Нефтеюганска широко отметили золотую свадьбу

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:58:27+03:00

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С 50-летим совместной жизни супругов Морковкиных поздравили сотрудники городского ЗАГСа и глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев . Подробности трогательного мероприятия сообщила пресс-служба городской администрации.

Как и полвека назад, для супругов Вячеслава Николаевича и Валентины Федоровны в ЗАГСе звучал вальс Мендельсона. Под его звуки они исполнили свадебный танец. У Морковкиных двое взрослых сыновей, дочь и шесть внуков.

Познакомились они в Саратове в 1969 году, в тот же год сыграли свадьбу. Потом уехали в Ростов, оттуда в Казахстан, Самару, а затем наконец в Ханты-Мансийский округ в 1986 году. В Нефтеюганске семья юбиляров живет с 90-х годов.

- С Вячеславом Николаевичем мы познакомились еще 25 лет назад. Россия всегда славилась крепкими семьями, и золотые юбиляры – еще одно подтверждение этому. Желаю вам счастья, благополучия, крепкого здоровья и еще долгих лет совместной жизни. Пусть ваши теплые чувства, проверенные временем, станут примером для молодого поколения, - поздравил пару глава города.

Морковкины – уважаемая семья старожилов города. Оба супруга ведут активный образ жизни, увлекаются книгами, природой и дачей.

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ИСТОЧНИК KP.RU