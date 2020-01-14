2020-01-14T12:47:28+03:00
Общество

Проект «Уберизация» социальных услуг Югры стал победителем престижного конкурса

Жюри отметило новаторство реализуемой идеи
Руслан Савинов
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Проект «уберизация» социальных услуг Югры стал победителем престижного конкурса . Фото депсоцразвития ХМАО.Проект «уберизация» социальных услуг Югры стал победителем престижного конкурса . Фото депсоцразвития ХМАО.
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Югру признали победителем в конкурсе лучших региональных и муниципальных практик в рамках десятилетия детства. Как сообщили в региональном департаменте соцразвития, победу региону принес проект «Уберизация» социальных услуг.

Отмети, что Югра – один из первых регионов, в котором очень активная развито социальное предпринимательства, оказывающего услуги населению. Победивший проект начали внедрять с 1 января 2018 года.

- Речь идет о создании единой региональной государственной информационной системы «Портал социальных услуг». Через портал жители Югры могут заказать себе особо востребованные социальные услуги. Такие как: социальное такси, сиделку, услуги по сурдопереводу, по поиску волонтеров, по поиску помощника для организации приемной семьи для пожилого гражданина, - отметили в департаменте социального развития ХМАО.

Конкурс проводился агентством стратегических инициатив. Одной из главных целей проекта было обеспечение равного доступа социальных услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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