2020-01-14T12:17:27+03:00
Общество

Полиция задержала сургутянина с поддельным водительским удостоверением

Это не первое его преступление
Руслан Савинов
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Полиция задержала сургутянина с поддельным водительским удостоверениемПолиция задержала сургутянина с поддельным водительским удостоверениемФото: pixabay.com
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Накануне полицейские в ходе оформления дорожно-транспортного происшествия выявили поддельное водительское удостоверение. Подробности случая сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Подозреваемый обратился в госавтоинспекцию и предъявил подложное водительское удостоверение. Криминалистическое исследование показало, что документ был изготовлен не «Гознаком».

Злоумышленник пояснил, что приобрел поддельные права на одном из интернет-сайтов за 20 тысяч рублей. Совершив электронный платеж, мужчина через несколько дней получил посылку с фальшивыми правами. Ирония в том, что данный гражданин ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобное преступление.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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