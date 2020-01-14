2020-01-14T12:06:13+03:00
Общество

Появилась интерактивная карта инвестиций Сургутского района

Она расположена в воздушной гавани Сургута
Руслан Савинов
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Появилась интерактивная карта инвестиций Сургутского района. Фото администрации района.Появилась интерактивная карта инвестиций Сургутского района. Фото администрации района.
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На днях еще одно необычное онлайн-табло появилось в аэропорту Сургута. Как сообщили в администрации Сургутского района, на экране вместо данных о рейсах показывается полная информация о каждом из поселений района. Запустил интерактивную карту глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

— Подобная карта появилась в Югре впервые. Проект является одним из механизмов привлечения инвесторов. Считаю, что среди 1,8 млн пассажиров, что побывали в прошлом году в аэропорту было достаточно много представителей бизнеса, - отметил Андрей Трубецкой.

Как отметил глава района, частые посетители воздушной гавани – бизнесмены. Теперь перед посадкой на рейс они могут изучить инвестиционный раздел карты. Специальные QR-коды отправят заинтересованных пользователей на портал муниципалитета, где можно получить информацию о существующих мерах поддержки бизнеса.

Также разработчики карты отобразили на ней и туристический потенциал района. На нее нанесены гостиницы, музеи, базы отдыха и прочие знаковые учреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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