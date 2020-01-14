2020-01-14T12:49:31+03:00
Общество

В Югре стартовал прием заявок на премию имени Шесталова

Рассматривают претендентов, внесших вклад в сохранение культуры севера
Руслан Савинов
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Начат прием заявок на премию правительства ХМАО имени ШесталоваНачат прием заявок на премию правительства ХМАО имени ШесталоваФото: pixabay.com
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Департамент общественных связей ХМАО объявил начало приема заявок на соискание премии имени Шесталова. Как отметили в региональном правительстве, заявки принимаются до 1 марта 2020 года.

Напомним, премия присуждается ежегодно за вклад в сохранение и развитие родного языка, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов севера. Заслуги должны быть признаны на российском или международном уровне.

Претендовать на премию могут как физлица, так и авторские коллективы на территории автономного округа. Выдвижение на соискание проводят органы госвласти региона или органы местного самоуправления муниципалитетов, а также юридические лица.

Документы принимаются с пометкой «Премия правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова» на адрес электронной почты: puzankovaOV@admhmao.ru. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте департамента общественных связей Югры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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