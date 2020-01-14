В Югре стартовал прием заявок на премию имени Шесталова
Департамент общественных связей ХМАО объявил начало приема заявок на соискание премии имени Шесталова. Как отметили в региональном правительстве, заявки принимаются до 1 марта 2020 года.
Напомним, премия присуждается ежегодно за вклад в сохранение и развитие родного языка, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов севера. Заслуги должны быть признаны на российском или международном уровне.
Претендовать на премию могут как физлица, так и авторские коллективы на территории автономного округа. Выдвижение на соискание проводят органы госвласти региона или органы местного самоуправления муниципалитетов, а также юридические лица.
Документы принимаются с пометкой «Премия правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры им. И.Н.Шесталова» на адрес электронной почты: puzankovaOV@admhmao.ru. Более подробную информацию о мероприятии можно узнать на сайте департамента общественных связей Югры.
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ИСТОЧНИК KP.RU