2020-01-14T11:34:49+03:00
Общество

Росгвардейцы Нижневартовска утихомирили пьяного дебошира

Но для этого пришлось вызывать подкрепление
Руслан Савинов
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Росгвардейцы Нижневартовска утихомирили пьяного дебошира. Фото Росгвардии ХМАО.Росгвардейцы Нижневартовска утихомирили пьяного дебошира. Фото Росгвардии ХМАО.
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В Нижневартовске сотрудники Росгвардии Югры обезопасили жителей жилого дома от пьяного дебошира. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

На маршруте патрулирования Нижневартовска наряд группы задержания около одного из домов по проспекту Победы заметил странного мужчину. Он имел все внешние признаки алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.

Сообщается, что мужчина в присутствии посторонних нецензурно выражался, размахивал руками, вел себя агрессивно. На неоднократные замечания и требования росгвардейцев не реагировал. Дебошир создавал проблемы прохожим и проявлял явное неуважение к общественному порядку. Для задержания чрезмерно буйного вартовчанина был вызван дополнительный экипаж.

В отношении 42–летнего гражданина следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело. Скорее всего ему грозит административное наказание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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