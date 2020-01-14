Росгвардейцы Нижневартовска утихомирили пьяного дебошира

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:34:49+03:00

Но для этого пришлось вызывать подкрепление

Изменить размер текста: A A

В Нижневартовске сотрудники Росгвардии Югры обезопасили жителей жилого дома от пьяного дебошира. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

На маршруте патрулирования Нижневартовска наряд группы задержания около одного из домов по проспекту Победы заметил странного мужчину. Он имел все внешние признаки алкогольного опьянения и нарушал общественный порядок.

Сообщается, что мужчина в присутствии посторонних нецензурно выражался, размахивал руками, вел себя агрессивно. На неоднократные замечания и требования росгвардейцев не реагировал. Дебошир создавал проблемы прохожим и проявлял явное неуважение к общественному порядку. Для задержания чрезмерно буйного вартовчанина был вызван дополнительный экипаж.

В отношении 42–летнего гражданина следственный отдел Нижневартовска возбудил уголовное дело. Скорее всего ему грозит административное наказание.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU