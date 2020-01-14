Жителям Югры рассказали, как подготовиться к крещенским купаниям
Медики сообщили о том, как подготовиться к погружению в иордань с пользой для здоровья. Как отметили в центре медицинской профилактики, до крещенских купаний осталось несколько дней
- Я погружаюсь в ледяную иордань уже лет пятнадцать - для меня это добрая традиция. За эти годы я понял следующее: само погружение длится не более минуты, но готовиться к этой минуте надо заблаговременно. У вас есть несколько дней в запасе, и если вы настроены решительно и не имеете противопоказаний, то предлагаю вам воспользоваться следующими советами, - рассказал руководитель сургутского филиала центра профилактики Владимир Пидзамкив.
Как отметили специалисты, сперва необходимо проверить свое здоровье и проконсультироваться с врачом. Нужно начать закаляться: влажные обтирания и контрастный душ.
Разрешено выбирать только официально одобренную и оборудованную иордань. Это связано с тем, что там будут дежурить врачи и спасатели на случай непредвиденных обстоятельств.
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ИСТОЧНИК KP.RU