Киргиза поймали с крупной партией наркотиков в Сургуте

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:01:11+03:00

У него изъяли более двухсот грамм

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Правоохранители Сургута утвердили обвинение в отношении безработного 28-летнего гражданина Киргизии. По данным прокуратуры ХМАО, мигранта обвинили по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере».

Следователи установили, что молодой человек в ноябре приобрел у неустановленного лица через тайники-закладки наркотик «синтетику». Он это сделал для дальнейшей продажи на территории Сургута. Однако злоумышленник не довел дело до конца. Его задержали сотрудники полиции прямо у него дома с поличным.

Из незаконного оборота они изъяли около двухсот грамм запрещенных веществ. Обвиняемый заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде двадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU