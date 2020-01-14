«Мульт-марафон» пройдет в театральном клубе окружной столицы ХМАО

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:29:42+03:00

Вход для всех желающих свободный

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На малой сцене театра кукол 18 января в 17:00 состоится «Мульт-марафон» (12+). По данным театра, зрители смогут увидеть фестивальные и авторские мультфильмы для взрослых и детей.

Отмечается, что театральный клуб познакомит хантымансийцев с одними из лучших мультфильмов последних лет. Все киношедевры завоевали призы на авторитетных фестивалях, таких как: большой фестиваль мультфильмов, международный анимационный фестиваль «Крок», международные фестивали в Анси и Загребе.

Добавим, что мероприятие рассчитано больше на взрослую аудиторию. Темы, поднимаемые в современной анимации, достаточно непростые. Среди них: кризис семьи, самоидентификация, глобальные проблемы современности. При этом также много режиссеры сняли фантазийных и смешных работ.

Вход для всех желающих свободный. Адрес: Ханты-Мансийск, улица Мира, 15.

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ИСТОЧНИК KP.RU