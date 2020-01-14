2020-01-14T10:05:12+03:00
Общество

Югорчане теряют деньги при покупках на непроверенных сайтах

Случаи афер происходят в регионе ежедневно
Руслан Савинов
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Югорчане теряют деньги при покупках на непроверенных сайтахЮгорчане теряют деньги при покупках на непроверенных сайтахФото: pixabay.com
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Накануне в ХМАО произошло 12 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По информации регионального УМВД, в общей сложности пострадавшие перевели злоумышленникам почти миллион рублей. Отмечается, что среди пострадавших больше женщин среднего возраста.

Так, в Мегионе местная жительница разместила на сайте «Авито» объявление о продаже дачного участка. Ей вскоре позвонил неизвестный. Он сказал, что хочет купить недвижимость. Аферист ввел в заблуждение югорчанку и завладел более 39 тысячами рублей потерпевшей. Их женщина добровольно перевела ему через банкомат.

Тем временем в Октябрьском районе 62-летний мужчина лишился около 26 тысяч рублей. Он пытался приобрести мотоблок на непроверенном сайте.

По всем фактам полицейские возбудили уголовные дела. Принимаются все возможные меры к задержанию подозреваемых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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