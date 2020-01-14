14 Янв. 2020 2020-01-14T10:01:45+03:00

В Нижневартовске разработают бренд города для повышения его конкурентоспособности Фото: pixabay.com

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Парламентарии ХМАО приняли участие в обсуждении ключевых тем развития Нижневартовска. По данным региональной думы, было принято решение начать разработку узнаваемого бренда столицы Самотлора.

Депутаты в формате деловой игры «Аукцион концепций» определили форматы позиционирования города. Вскоре будут озвучены конкретные планы и наработки.

- Разработка и продвижение бренда Нижневартовска позволит повысить его конкурентоспособность, будет способствовать привлечению инвесторов и туристов, подчеркнет его уникальный и неповторимый характер. Больше людей узнает, что столица Самотлора – это не только город вахтовиков и приезжих, а место, где хорошо жить, где прекрасная инфраструктура, где можно реализовывать свой потенциал, расти и развиваться вместе с городом, – отметил учредитель фонда развития города Алексей Андреев.

Основная бренд-концепция будет выбрана посредством опроса. В нем смогут принять участие все желающие вартовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU