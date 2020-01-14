2020-01-14T10:07:33+03:00
Происшествия

Судьбу похитителя телевизора в Нижневартовске и угонщика автомобиля из Урая решит суд

Всего накануне в ХМАО произошло 42 преступления
Руслан Савинов
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Всего накануне в ХМАО произошло 42 преступленияВсего накануне в ХМАО произошло 42 преступленияФото: pixabay.com
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За 13 января в Югре случилось 42 преступления. По данным пресс-службы регионального УМВД, из них уже раскрыто 27. Выявлено более пяти тысяч правонарушений.

Так, в Нижневартовске оперативники установили 36-летнего подозреваемого в воровстве. Из квартиры дома на улице Мира он похитил телевизор. Сумма ущерба – 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Тем временем в Урае ранее судимый 21-лентий подозреваемый у дома второго микрорайона совершил угон автомобиля. Транспортное средство принадлежало 23 летнему молодому человеку. Возбуждено уголовное дело. Угонщик помещен в специальное помещение для задержанных.

Кроме того, полиция окружной столицы задержала подозреваемого 1977 года рождения. Мужчина с найденной банковской карты похитил более пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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