Судьбу похитителя телевизора в Нижневартовске и угонщика автомобиля из Урая решит суд

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

За 13 января в Югре случилось 42 преступления. По данным пресс-службы регионального УМВД, из них уже раскрыто 27. Выявлено более пяти тысяч правонарушений.

Так, в Нижневартовске оперативники установили 36-летнего подозреваемого в воровстве. Из квартиры дома на улице Мира он похитил телевизор. Сумма ущерба – 12 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленника поместили под подписку о невыезде.

Тем временем в Урае ранее судимый 21-лентий подозреваемый у дома второго микрорайона совершил угон автомобиля. Транспортное средство принадлежало 23 летнему молодому человеку. Возбуждено уголовное дело. Угонщик помещен в специальное помещение для задержанных.

Кроме того, полиция окружной столицы задержала подозреваемого 1977 года рождения. Мужчина с найденной банковской карты похитил более пяти тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник под подпиской о невыезде.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU