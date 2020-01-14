2020-01-14T09:06:09+03:00
Общество

Югорчанам напомнили, что пожарный извещатель послужит гарантом безопасности дома

Особенно стоит задуматься жителям частных домов
Руслан Савинов
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Югорчанам напомнили, что пожарный извещатель послужит гарантом безопасности дома. Фото администрации Ханты-Мансийска.Югорчанам напомнили, что пожарный извещатель послужит гарантом безопасности дома. Фото администрации Ханты-Мансийска.
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В силу возраста и физического состояния многие граждане не могут обнаружить признаки возгорания вовремя. Поэтому администрация окружной столицы ХМАО напомнила жителям региона о преимуществах установки автономных пожарных извещателей, которые становятся незаменимыми помощниками.

Отмечается, что эти устройства представляют собой небольшие девайсы, работающие от автономного источника питания. В случае возникновения задымления они издают пронзительный звук. Это особенно важно, например, ночью, когда люди спят и могут не заметить возгорание.

Напоминаем, что во время пожара угарный газ быстро и незаметно заполняет квартиру. Человеку для потери сознания достаточно нескольких вдохов.

Управление гражданской защиты населения Ханты-Мансийска рекомендует каждой семье югорчан задуматься об установке извещателей в своих домах, особенно в частном секторе. Их стоимость не высока, а установка проста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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