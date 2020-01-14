2020-01-14T08:56:54+03:00
Общество

Русский музей откроет филиал в Когалыме

Подробности пока не сообщаются
Руслан Савинов
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Русский музей откроет филиал в КогалымеРусский музей откроет филиал в КогалымеФото: pixabay.com
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Филиал Русского музей откроют в Когалыме. По данным пресс-службы минкульта, об этом заявил министр Владимир Мединский.

- Я с удовольствием анонсирую грядущий проект, в направлении которого мы движемся — это проект создания филиала Русского музея в Когалыме, — приводит слова Мединского пресс-служба.

Подробностей о проекте пока не сообщается. Добавим, что скорее всего музей будет опираться на опыт Малого театра, который создал свой филиал в Когалыме в марте прошлого года. Театр анонсирует по четыре спектакля в неделю.

Добавим, что государственный Русский музей обладает сетью из более двухсот филиалов в России и за рубежом. Но почти все они доступны лишь для изучения коллекций музея в онлайн-формате. «Комсомольская правда» будет внимательно следить за дальнейшими подробностями об открытии филиала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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