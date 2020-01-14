2020-01-14T08:39:50+03:00
Происшествия

«ВАЗ», «КАМАЗ» и «Тойота» столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе

Всего за минувший день в Югре произошло десять происшествий на дорогах
Руслан Савинов
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«ВАЗ», «КАМАЗ» и «Тойота» столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе. Фото ГИБДД ХМАО.«ВАЗ», «КАМАЗ» и «Тойота» столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе. Фото ГИБДД ХМАО.
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Около 13:25 на 910 км автодороги «ТюменьТобольск – Ханты-Мансийск» в Ханты-Мансийском районе произошло тройное ДТП. Подробности и последствия инцидента сообщила пресс-служба госавтоинспекции Югры.

Управляя автомобилем «ВАЗ 21144», 32-летний мужчина, по предварительным данным, не учел условия дороги и погоду. Водитель нарушил правила расположения авто на проезжей части и наехал на препятствие. Затем он выехал на полосу встречного движения. Там горе-автомобилист столкнулся с автомобилем «КАМАЗ» под управлением мужчины 1959 года рождения, а также «Тойота Хайлендер». В результате ДТП водитель «Тойота» и пассажир «ВАЗ» получили травмы.

Всего за минувший день в Югре произошло десять ДТП. В них получили травмы 11 человек. Сотрудники ГИБДД задержали восемь нетрезвых водителей, одного – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. За выезд на встречку 13 водителей привлечены к ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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