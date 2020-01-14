2020-01-14T08:17:16+03:00
Общество

Сургутские водители недовольны работой коммунальных служб в период гололеда

Они массово выражают свое недовольство в соцсетях
Руслан Савинов
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Сургутские водители недовольны работой коммунальных служб в период гололедаСургутские водители недовольны работой коммунальных служб в период гололедаФото: pixabay.com
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В Сургуте водители недовольны работой коммунальных служб. В социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «К-информ» они активно размещают свои жалобы на отсутствие мер по ликвидации гололеда на дорогах.

- Интересно, почему на дорогах вечный гололед? К тому же колейность дикая, сейчас это в порядке вещей? Не посыпать дороги песком или солью, — написал житель Сургута Валентин.

Кроме того, сургутяне отмечают и высокую аварийность, которая возникла из-за состояния обледеневших дорог. В ответ на одну из жалоб местных жителей на портале «Твой Сургут» в администрации города пояснили, что содержание улиц, дорог и внутриквартальных проездов общего пользования осуществляется в соответствии с условиями муниципального контракта. Отметим, что портал создан для одной главной цели:

- Портал «Твой Сургут» создан с целью оперативного реагирования на проблемы. – сообщает сводка к описанию сайта.

Подчеркнем, что некоторые владельцы машин признают, что коммунальщики прилагают некоторые усилия. Но проблема обледенения дорог до к настоящему моменту полностью не решена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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