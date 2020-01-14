2020-01-14T08:07:34+03:00
Общество

Фестиваль «Рождество Христово» прошел в Сургуте

Участников поздравил глава города
Руслан Савинов
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Фестиваль «Рождество Христово» прошел в Сургуте. Фото администрации города.Фестиваль «Рождество Христово» прошел в Сургуте. Фото администрации города.
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Фестиваль творчества «Рождество Христово в Сургуте» прошел в городской филармонии в XV раз. По сообщению пресс-службы Сургута, в нем приняли участие почти 400 человек.

- Я очень рад открывать фестиваль «Рождество Христово». Чувствую гордость, что с каждым годом число участников растет. Ребятам удалось создать необычайную атмосферу в зале, — поздравил участников фестиваля глава города Вадим Шувалов.

Среди участников были воспитанники воскресных школ, православной гимназии. Также мероприятие посетили дети из православных гимназий города, которые несколько недель готовили свои номера. В постановках на тему библейской истории дети показали свои музыкальные таланты

Фестиваль проводился по трем номинациям: театральное искусство, певческое искусство и хореография. Отметим, что рождественское событие — значимое культурное событие в жизни города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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