14 Янв. 2020 2020-01-14T07:35:01+03:00

Жители Мегиона отметили второй Новый год. Фото администрации города.

Кто не успел загадать желания первого января, загадал их теперь

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Коллектив мегионского дворца искусств поздравил жителей города со старым Новым годом праздничной программой при участии Деда Мороза и Снегурочки. Как отметили в городской администрации, зрителям вновь представилась возможность загадать новогоднее желание.

Во время мероприятия были подведены итоги мегионских конкурсов «Мой зимний дворик» и «Лучшая новогодняя елка-2019».

Так, в конкурсе на лучшее оформление территории в номинации «Зимняя усадьба» первое место жюри присудило детскому саду №7, в номинации «Сказочный вернисаж» - детскому саду №12, в номинации «Сказка нашего двора» - школе №4.

В конкурсе по изготовлению новогодних елей творческая работа Натальи Самсоновой была признана лучшей в номинации «Экоелка из бросового материала». А лучшее новогоднее дерево из природного материала изготовил Камбулат Камбулатов.

Добавим, что все победители и призеры новогодних конкурсов были награждены дипломами. Также они получили подарки от Деда Мороза.

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ИСТОЧНИК KP.RU