14 Янв. 2020 2020-01-14T07:12:54+03:00

Первенство по лыжным гонкам завершилось в ХМАО. Фото «ЮграМегаСпорт».

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Первенство Югры по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения подошло к концу. По информации спорторганизатора «ЮграМегаСпорт», по итогам этого первенства была сформирована сборная региона для участия в первенстве России.

Напомним, что в соревнованиях принимали участие спортсмены из Советского района, Сургута, Сургутского района, Ханты-Мансийска, Октябрьского района, Югорска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Кондинского района, Нягани, Когалыма, Ханты-Мансийского района, Березовского района и Радужного. В программу первенства вошли индивидуальные гонки, спринт и эстафета.

Таким образом, именно эстафетная гонка стала заключительным этапом лыжных стартов. Лучший результат среди девушек показала команда Сургута. Среди юношей с большим преимуществом в полторы минуты первыми пересекли финиш представители Советского района.

После завершения гонки состоялось торжественная церемония награждения победителей и призеров турнира.

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ИСТОЧНИК KP.RU