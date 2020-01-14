Вышел сборник стихов урайских поэтов «Урай – Поэзия – Любовь»

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:04:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В сборник стихов поэтов Урая вошли произведения участников литературно-творческого клуба «Вдохновение», организованного при городском совете ветеранов. В региональной думе сообщили, что выпуск сборника стал возможен в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель клуба «Вдохновение» Нина Петрова рассказала, как шла работа над сборником, отметив, что каждый поэт – это целый мир.

- Некоторых привлекают картины природы, другой передает в своих строках бурю страстей и чувств, кто-то откровенничает с читателем, философствует, говорит о дружбе, любви, а кто-то обо всем этом вместе. И все же, большинство стихов о главном – о любви к своему родному Ураю, – сказала Нина Петрова.

- Иногда стихотворение – это не просто лирическое произведение, а история чьей-то жизни, читая которую, можно нарисовать себе портреты героев-первопроходцев Шаимской земли и основателей Урая, понять их характеры. Клубу «Вдохновение» желаю и дальше открывать новые яркие имена, которые будут рассказывать о нашей малой родине неповторимыми голосами урайцев, - отметил парламентарий Югры Олег Зацепин.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU