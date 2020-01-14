2020-01-14T08:04:48+03:00
Общество

Вышел сборник стихов урайских поэтов «Урай – Поэзия – Любовь»

Его посвятили юбилею победы
Руслан Савинов
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Вышел сборник стихов урайских поэтов «Урай – Поэзия – Любовь»Вышел сборник стихов урайских поэтов «Урай – Поэзия – Любовь»Фото: pixabay.com
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В сборник стихов поэтов Урая вошли произведения участников литературно-творческого клуба «Вдохновение», организованного при городском совете ветеранов. В региональной думе сообщили, что выпуск сборника стал возможен в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель клуба «Вдохновение» Нина Петрова рассказала, как шла работа над сборником, отметив, что каждый поэт – это целый мир.

- Некоторых привлекают картины природы, другой передает в своих строках бурю страстей и чувств, кто-то откровенничает с читателем, философствует, говорит о дружбе, любви, а кто-то обо всем этом вместе. И все же, большинство стихов о главном – о любви к своему родному Ураю, – сказала Нина Петрова.

- Иногда стихотворение – это не просто лирическое произведение, а история чьей-то жизни, читая которую, можно нарисовать себе портреты героев-первопроходцев Шаимской земли и основателей Урая, понять их характеры. Клубу «Вдохновение» желаю и дальше открывать новые яркие имена, которые будут рассказывать о нашей малой родине неповторимыми голосами урайцев, - отметил парламентарий Югры Олег Зацепин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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