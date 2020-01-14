2020-01-14T05:32:57+03:00
Общество

Погода в Югре 14 января: вновь небольшое потепление

Температура днем не опустится ниже -9 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 14 января: вновь небольшое потеплениеПогода в Югре 14 января: вновь небольшое потеплениеФото: pixabay.com
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Во вторник, 14 января, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается облачность с прояснениями. Прогнозируется снег, местами сильный. Ветер преимущественно южный 8 - 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, днем -4, -9 градусов.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Синоптики обещают снег и метель. Ветер 8-13 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -4, -6 градусов.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем составит -5, -6 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер южный 6-7 метров в секунду. Температура воздух днем составит -7, -8 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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