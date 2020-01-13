2020-01-13T16:04:31+03:00
Здоровье

Дневной стационар пыть-яхской клинической больницы отметил новоселье

Новое здание гораздо просторнее предыдущего
Руслан Савинов
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Дневной стационар пыть-яхской клинической больницы отметил новосельеДневной стационар пыть-яхской клинической больницы отметил новосельеФото: pixabay.com
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За новогодние каникулы отделение дневного стационара пыть-яхской клинической больницы переехало в главный корпус больницы. Как отметили в департаменте здравоохранения ХМАО, основная причина переезда – плановое избавление от последних непрофильных зданий.

Теперь в помещениях двух просторных блоков обновленного отделения стало больше места для размещения не только палат для пациентов, кабинетов врачей, но и подсобных помещений. Отделение стационара рассчитано на 36 коек и ежедневное посещение 72 пациентов в две смены. Лечатся там в основном больные с кардиологическими и неврологическими проблемами.

– Перевод дневного стационара на площади основного корпуса больницы дает массу преимуществ. Во-первых, здесь находятся все необходимые специалисты, в том числе и узкого профиля, для дополнительного полного обследования пациентов дневного стационара, если этого потребуется. Во-вторых, пациентам дневного стационара теперь доступен целый комплекс диагностических услуг, которые предоставляются при необходимости в процессе лечения, – отметил главврач медучреждения Олег Руссу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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