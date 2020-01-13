Дневной стационар пыть-яхской клинической больницы отметил новоселье
За новогодние каникулы отделение дневного стационара пыть-яхской клинической больницы переехало в главный корпус больницы. Как отметили в департаменте здравоохранения ХМАО, основная причина переезда – плановое избавление от последних непрофильных зданий.
Теперь в помещениях двух просторных блоков обновленного отделения стало больше места для размещения не только палат для пациентов, кабинетов врачей, но и подсобных помещений. Отделение стационара рассчитано на 36 коек и ежедневное посещение 72 пациентов в две смены. Лечатся там в основном больные с кардиологическими и неврологическими проблемами.
– Перевод дневного стационара на площади основного корпуса больницы дает массу преимуществ. Во-первых, здесь находятся все необходимые специалисты, в том числе и узкого профиля, для дополнительного полного обследования пациентов дневного стационара, если этого потребуется. Во-вторых, пациентам дневного стационара теперь доступен целый комплекс диагностических услуг, которые предоставляются при необходимости в процессе лечения, – отметил главврач медучреждения Олег Руссу.
Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.
ИСТОЧНИК KP.RU