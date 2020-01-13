2020-01-13T15:56:07+03:00
Общество

В центрах общественного доступа ХМАО обновили оборудование

Все для удобства и комфорта жителей региона
Руслан Савинов
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В центрах общественного доступа ХМАО обновили оборудованиеВ центрах общественного доступа ХМАО обновили оборудованиеФото: pixabay.com
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В центрах общественного доступа Югры заменили компьютеры и прочие устройства. Как отметили в департаменте информационных технологий ХМАО, обновления получили центры Игрима, Федоровского, Шугура, а также Излучинска и Покачи.

Напомним, что сеть центров общественного доступа действует в автономном округе с 2006 года. На сегодняшний день она насчитывает 224 центра в 150 населенных пунктах. Из них 89 находятся в отдаленных и труднодоступных районах.

- На базе центров проводится бесплатное обучение жителей основам цифровой грамотности. Здесь югорчане приобретают навыки работы с различными гаджетами, учатся пользоваться мобильными приложениями, онлайн-сервисами и поисковыми системами, а также знакомятся с основами информационной безопасности. Освоить эти и другие цифровые компетенции помогают цифровые кураторы, которые также прошли обучение на площадках центров общественного доступа, - отметили в департаменте технологий Югры.

Кроме того, на площадках центров посетителям предоставляется комплекс различных услуг и консультаций. Там проводят различные мероприятия и выставки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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