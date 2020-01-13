2020-01-13T15:49:27+03:00
Общество

В день российской печати для юнкоров Югры организовали большой пресс-тур

Они больше узнали о работе правительства региона
Руслан Савинов
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В день российской печати для юнкоров Югры организовали большой пресс-турВ день российской печати для юнкоров Югры организовали большой пресс-турФото: pixabay.com
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Пресс-тур для юных корреспондентов из Мегиона, Покачей, Радужного, Урая, Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района состоялся сегодня в окружной столице. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, мероприятие приурочено к празднованию дня российской печати.

С утра ребят познакомили с работой губернатора и правительства Югры, а также ситуационного центра. Они посетили также конференц-зал, зал церемоний и награждений.

- Перед интервьюированием того или иного спикера нужно погрузиться в ту тему, на которую пойдет разговор, терминологию, не стоит надеяться только на себя. Очень важно грамотно построить вопросы – это позволит получить столь же грамотные ответы. Многое зависит от заинтересованности и самого журналиста в обсуждаемом вопросе, так как когда респондент видит интерес, он готов раскрыться, дать весь необходимый спектр информации. В целом же деятельность журналистов оказывает прямое влияние на привлечение в наш регион людей, готовых работать на его территории, - поделился с юнкорами главный федеральный инспектор по Югре Андрей Руцинский

Завершился тур для ребят встречей с губернатором ХМАО в формате пресс-чая. По итогам мероприятия участники запланировали выпустить серию репортажей в формате один день из жизни правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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