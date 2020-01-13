2020-01-13T15:35:48+03:00
Общество

Югорский хор русской песни «Покрова» одержал победу на международном фестивале

Они выступали в старинном храме Беларуси
Руслан Савинов
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Югорский хор русской песни «Покрова» одержал победу на международном фестивале. Фото окружного дома народного творчества.Югорский хор русской песни «Покрова» одержал победу на международном фестивале. Фото окружного дома народного творчества.
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Музыкальный коллектив их ХМАО победил на международном фестивале хоров и коллективов инструментальной музыки «Рождественское созвучие» в белорусском Витебске. Как сообщил «Окружной дом народного творчества», в этом году фестиваль объединил на своих площадках исполнителей из Беларуси, России и Италии.

Одним из представителей России стал югорский коллектив «Покрова». Победа досталась им в сложной борьбе. Организаторы добавили, что участники хора успели дали благотворительный концерт для проживающих в доме-интернате для престарелых и инвалидов города Витебска.

Отметим, что фестиваль «Рождественское созвучие» проводят в рамках международного мероприятия «Радуга над Витебском». Он состоялся уже в двадцатый раз. Участники фестиваля, помимо насыщенной культурной программы, получили редкую возможность выступить под сводами Софийского собора, который был основан ещё в IX веке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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