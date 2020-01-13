2020-01-13T15:27:29+03:00
Общество

В Нижневартовске выдали подарки «Расту в Югре» для новорожденных

Презенты одновременно приятные и полезные
Руслан Савинов
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В Нижневартовске выдали подарки «Расту в Югре» для новорожденных. Фото администрации города.В Нижневартовске выдали подарки «Расту в Югре» для новорожденных. Фото администрации города.
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В управлении ЗАГС Нижневартовска началось вручение подарков «Расту в Югре». Как сообщила пресс-служба городской администрации, презенты получают родители новорожденных детей, появившихся на свет в первые дни 2020 года.

- В состав подарка «Расту в Югре» входит мультиконтентная пластиковая карта со штрих-кодом, празднично упакованная в футляр-шкатулку, и письмо от губернатора Югры Натальи Комаровой, - сообщили в нижневартовском ЗАГСе.

Отмечается, что при активации карты в специальном мобильном приложении или на сайте «Госуслуги» одним из родителей на лицевой счет зачисляются 20 тысяч рублей. Также автоматически предоставляется доступ к информации об электронных сервисах и услугах, связанных с рождением и воспитанием ребенка.

Добавим, что по выбору родителей шкатулку могут выдать в органах ЗАГС или медорганизации, в которой родился ребенок. В первые дни нового года в нижневартовском ЗАГСе подарок получили уже 24 семьи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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