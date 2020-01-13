Югорчанам рассказали, кому противопоказаны крещенские купания

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:28:44+03:00

Для некоторых категорий людей в ледяной воде таится вред, а не польза

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Врачи сообщили о том, как подготовиться к погружению в иордань и извлечь из этого максимальную пользу. Как отметили в центре медицинской профилактики, до крещенских купаний осталось несколько дней

- Крещение господне, на которое тысячи россиян совершают омовение в иордани, отмечается ежегодно 19 января. И хотя между купанием в проруби и христианским праздником прямой связи нет, люди верят - это помогает их телу и душе, исцеляет от болезней и очищает от грехов. В Библии сказано: по вере вашей да будет вам. Поэтому моя задача не отговорить, а подготовить югорчан к крещенским купаниям и обезопасить от возможных рисков, - заявил руководитель филиала профилактики Владимир Пидзамкив

Сперва специалисты отметили, кому категорически противопоказано омовение в иордани. Среди них: сердечники, люди с глаукомой, эпилепсией, сотрясением головного мозга, язвой, гепатитом, астмой и другими хроническими заболеваниями в стадии обострения.

Также не рекомендуется прорубь людям с простудными заболеваниями в острой стадии или стадии выздоровления. Кроме того, категорически противопоказаны такие купания людям в алкогольном опьянении или даже тем, кто употреблял спиртное накануне.

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ИСТОЧНИК KP.RU