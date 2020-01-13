Ради пельменей житель Октябрьского района совершил преступление

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:04:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Октябрьском районе сотрудники полиции установили ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в воровстве. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что 11 января из помещения магазина-пекарни в поселке Октябрьское молодой человек унес ряд ценных вещей. Среди прочего: две тысячи рублей, два килограмма пельменей, один килограмм мантов, одна пачка сока. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Добавим, что в Югре за прошедшие дни полицейскими раскрыто 12 ранее зарегистрированных преступлений. Из них: пять краж, кража документов, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, угон и один факт причинения умышленного вреда здоровью. Арестованы три человека.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Югра»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU