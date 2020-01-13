2020-01-13T15:04:23+03:00
Происшествия

Ради пельменей житель Октябрьского района совершил преступление

Наказание за воровство ему определит суд
Руслан Савинов
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Ради пельменей житель Октябрьского района совершил преступлениеРади пельменей житель Октябрьского района совершил преступлениеФото: pixabay.com
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В Октябрьском районе сотрудники полиции установили ранее судимого 21-летнего местного жителя, подозреваемого в воровстве. Подробности случая сообщили в пресс-службе УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Установлено, что 11 января из помещения магазина-пекарни в поселке Октябрьское молодой человек унес ряд ценных вещей. Среди прочего: две тысячи рублей, два килограмма пельменей, один килограмм мантов, одна пачка сока. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Дальнейшую его судьбу решит суд.

Добавим, что в Югре за прошедшие дни полицейскими раскрыто 12 ранее зарегистрированных преступлений. Из них: пять краж, кража документов, четыре преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, угон и один факт причинения умышленного вреда здоровью. Арестованы три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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